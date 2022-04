Hörfunkzulassungen für Radio WSW GmbH (Radio WSW)

(Leipzig) Der Medienrat der Sächsischen Landesmedienanstalt hat in seiner Sitzung am 05.04.2022 beschlossen, der Radio WSW GmbH, Weißwasser, eine Zulassung zur digital-terrestrischen Verbreitung des Hörfunkprogramms “Radio WSW” im DAB+-Standard zur Versorgung der kreisfreien Stadt Dresden sowie der Landkreise Bautzen, Oberlausitz, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, befristet für zunächst zehn Jahre, zu erteilen. Die Veranstalterin verbreitet bereits seit 1999 über die UKW-Frequenz Weißwasser 89,2 MHz und Wilthen 94,9 MHz ihr analog terrestrisches Hörfunkprogramm. Mit der nun erteilten Zulassung soll das derzeit über UKW verbreitete Programm zukünftig auch via DAB+ gesendet werden. Das Programm wurde inzwischen inhaltlich an das größere Sendegebiet angepasst.

