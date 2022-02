ANTENNE NRW: 1 Mio. Hörstunden – die Bilanz der ersten 100 Tage

(Ismaning) Am 6. Februar sind es 100 Tage, die ANTENNE NRW für ganz Nordrhein-Westfalen sendet. Die erste Bilanz kann sich sehen lassen: Über 1 Mio. Hörstunden und 719.265 digitale Endgeräte via Online-Audio wurden erreicht, rund 3 Mio. Kontakt-Reichweite wurden mit der Facebook-Community aufgebaut. „Unser klares Versprechen „Die besten Hits aller Zeiten: 80er, 90er, 100 % Greatest Hits!“ überzeugt kurz nach dem Sendestart jeden Tag mehr Menschen in Nordrhein-Westfalen, ihren neuen Lieblingssender ANTENNE NRW einzuschalten“, freut sich ANTENNE NRW-Programmgeschäftsführerin Julia Schutz. „Unsere Bekanntheit, digitale Audio-Reichweite und Radio-Community konnten wir dank zwei großer Display- und Social Media-Kampagnen in kurzer Zeit ausbauen: Mehr Sessions, mehr Hörstunden, mehr Menschen erreichen wir jeden Tag aufs Neue. Damit ist ANTENNE NRW und unser Webradio-Angebot eine ideale Plattform für unsere Werbekunden, die auf DAB+ und Online-Audio-Kampagnen setzen.“

Zu den ersten ANTENNE NRW-Kunden der Vermarktungstochter SpotCom zählen Größen wie Kaufland, die Westdeutsche Lotterie und POCO Einrichtungsmärkte. Mit Frank Becker als NRW-Verkaufsleiter bauen die Audio-Spezialisten der SpotCom ihre Kundenbetreuung im einwohnerstärksten Bundesland nun weiter aus. Damit werden DAB+ und Online-Audio vor Ort konvergent vermarktet, nachdem der neue Sender bereits am Hörermarkt etabliert ist. Nicht nur auf den eigenen Plattformen mit Web und App sowie Smartspeaker-Skills, sondern auch über 13 Aggregatoren ist ANTENNE NRW zu empfangen.

Inhaltlich setzt ANTENNE NRW weiter neue Akzente: Zuletzt hat sich der Sender mit Christian vom Hofe als beliebten Morningshow-Moderator verstärkt. Ben Liebrands „ANTENNE NRW in the mix“ am Samstagabend begeistert die Hörerinnen und Hörer, sodass schon bald ein eigener Online-Audio-Stream rund um die Uhr mit dem Partymix-Sound der 80er und 90er gestartet wird. Das Talk-Format barba radio show mit Barbara Schöneberger wird in NRW exklusiv bei ANTENNE NRW seit 2022 ausgestrahlt. Neu ist außerdem die Sendung „80er ab 8“ von Montag- bis Freitagabend zwischen 20 und 21 Uhr, in der sich Thorsten Rother ausschließlich diesem beliebten Jahrzehnt widmet.

Darüber hinaus sei ein neues Audio Center NRW geplant: „Wir werden ANTENNE NRW als einen relevanten Sender für ganz Nordrhein-Westfalen positionieren“, betont Schutz. „Unser erster Fußabdruck ist deutlich: Als neuer landesweiter Sender hat unser Gründungsteam nicht einmal die übliche 100-Tage-Frist benötigt, um mit Qualität und relevanten Reichweiten zu überzeugen.“

