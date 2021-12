„Mach Dein Radio“ als Erfolgsmodell – BLM unterstützt 30 bayerische Schulradios im Schuljahr 2021/2022

(München) Gerade in Homeschooling-Zeiten sind kreative Mitmach-Projekte beliebt bei Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Das „Mach Dein Radio“-Projekt der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat sich als Erfolgsmodell an den bayerischen Schulen erwiesen. Ein Schulradio-Programm in einer AG oder als P-Seminar gemeinsam zu planen, dafür Beiträge zu produzieren oder zu moderieren – und die Sendungen als Podcasts zu veröffentlichen, bringt Spaß in den Schulalltag.

„Radio mal selbst auszuprobieren: Das ist das Ziel unserer „Mach Dein Radio“-Schulprojekte. Dafür hat die Landeszentrale Angebote für alle Schultypen und Altersstufen entwickelt, die stark nachgefragt werden. Ein echtes Erfolgsmodell! Auch im laufenden Schuljahr unterstützen wir wieder 30 Schulradios im Rahmen unserer Ausbildungs-Aktivitäten,“ so BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege.

Für alle interessierten Lehrkräfte bietet die BLM zweimal jährlich eine kostenfreie Fortbildung an, die auf die Schulradioarbeit vorbereitet. Außerdem stellt sie einen praktischen Technikkoffer zur Verfügung: die „Mach Dein Radio-Box” mit technischem Equipment, Software und vielfältigen Informationen, um als Schulradio ohne große Hürden loslegen zu können. Professionelle Radio-Coaches aus dem bayerischen Lokalfunk unterstützen im Auftrag der BLM Aufbau und Durchführung einer Schulradio-AG und vermitteln Grundlagen des Journalismus sowie Tipps & Tricks für Radioproduktionen.

Der Einstieg in die Schulradioarbeit soll auch über die Lernplatt­form www.machdeinradio.de erleichtert werden: Hier gibt es Informationen zum Thema Radiomachen in Bayern, zu Fragen des Rundfunk- und Urheberrechts, Radiojournalismus, Radiotechnik und Didaktik sowie zahlreiche Lernmittel, wie das kostenlose E-Book “Radio in der Schule”.

Für das BLM-Projekt „Mach Dein Radio“ haben auch im aktuellen Schuljahr 2021/22 wieder zahlreiche Schulen in Bayern Anträge gestellt – 30 Schulen wurden ausgewählt.

