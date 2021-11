Arabella Bayern vergrößert seine Verbreitung über DAB+

(München) Mitte Dezember gibt es eine Programmänderung bei DAB+ in Bayern. Die Station Arabella Bayern erweitert dann ihr Verbreitungsgebiet um die Regionen Unterfranken (Kanal 10A), Mittelfranken (8C), Oberfranken (10B), Oberbayern/Schwaben (10A), Oberpfalz (6C) und Niederbayern (7D). Dies wird möglich da Absolut HOT seinen Programmplatz in diesen Netzen räumt. Dieses Programm wird seit Oktober 2020 bereits über den zweiten nationalen Multiplex ausgestrahlt und ist daher in weiten Teilen Bayerns über den Kanal 5D bzw. 12D empfangbar. Arabella Bayern wird bis Ende März 2022 auch seine bisherigen Verbreitungsgebiete (Voralpenland 7A, Allgäu 8B, München 11C, Nürnberg 10C, Ingolstadt 11A, Augsburg 9C) über DAB+ nutzen. Mit der Reorganisation dieser Verbreitung befassen sich die entsprechenden Gremien der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien BLM.

Till Coenen, Geschäftsführer von Radio Arabella: „Unser Team hat in den letzten Monaten mit viel Leidenschaft am neuen Format gearbeitet – mit einem großartigen Ergebnis. Wir freuen uns, dass wir jetzt den landesweiten Ausbau abschließen können und endlich auch in Unterfranken, Oberfranken, der Oberpfalz und Niederbayern auf Sendung gehen. Arabella Bayern ist eine wohltuende Alternative zur Masse der Hit-Rotations Sender. Bei der Audio-Vermarktung arbeitet unser regionales Sales-Team in München eng mit unserem nationalen Vermarkter Studio Gong zusammen“.

