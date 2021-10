Aus Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN wird die ANTENNE BAYERN GROUP

(Ismaning) ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE, ANTENNE NRW, OLDIE ANTENNE sowie die Vermarktungstochter SpotCom gehören zur ANTENNE BAYERN GROUP. Die bisherige Bezeichnung Unternehmensgruppe wird aufgegeben und die neue Dachmarke sukzessive ausgetauscht. Die Medientage München 2021 sind Startpunkt für den externen Rollout, der im Jahr 2022 abgeschlossen werden soll. „Mit ANTENNE BAYERN GROUP verabschieden wir uns von dem etwas sperrigen Begriff „Unternehmensgruppe“ und betonen in einer zeitgemäßen Form, dass alle Unternehmen, vor allem jedoch unser Team miteinander verbunden sind. Unsere Group zeichnen Leidenschaft, Herzblut und ein innovatives Mindset für Audio aus“, erklärt CEO Felix Kovac den Markenrelaunch. „Im Fokus haben wir die digitale Marken- und Reichweitenentwicklung für unsere B2C-Brands. Dementsprechend bauen wir unsere Audio-Welt konsequent und nachhaltig aus – hauptsächlich über alle digitalen Ausspielwege.“

Das neue Dachmarken-Logo ist charakteristischer und moderner als das bisherige. „Dies ist insofern wichtig, da wir aus der starken Marke von ANTENNE BAYERN weitere neue Audio-Angebote entwickeln, zuletzt ANTENNE NRW und OLDIE ANTENNE“, ergänzt Raphael Doderer, Leiter Marketing und Kommunikation. ANTENNE BAYERN bleibe das solide Fundament: „Wir sind stolz auf ANTENNE BAYERN als Ursprung unserer heutigen Group und als Grundlage für alle Marken, die wir noch in Zukunft gestalten“, so Doderer weiter.

Gegenüber Hörerinnen und Hörern stehen natürlich weiterhin die etablierten 360-Grad-Audio-Brands im Vordergrund: ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE sowie ab 29. Oktober ANTENNE NRW und künftig OLDIE ANTENNE. Die Vermarktungstochter SpotCom ist für die Werbewirtschaft zentrale Ansprechpartnerin mit klassischen, konvergenten und rein digitalen, Daten-getriebenen Angeboten der ANTENNE BAYERN GROUP.

Die ANTENNE BAYERN GROUP ist eine der führenden Audio-Entertainment-Companies im deutschsprachigen Raum. Zu ihr gehören die Broadcast-Programme ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE, OLDIE ANTENNE und ANTENNE NRW, die analog und digital verbreitet werden und rund 12,5 Millionen Menschen erreichen (WHK ANTENNE BAYERN Plus, ma 2021 Audio). Die ANTENNE BAYERN GROUP ist zusätzlich an weiteren digitalen Audio-Unternehmen wie dem Online-Musikdienst laut.ag oder dem Datendienstleister QUANTYOO beteiligt. Außerdem fördert sie die Ausbildung des journalistischen Nachwuchses durch ihre Beteiligung an der MEDIASCHOOL BAYERN. Ihren Sitz hat die ANTENNE BAYERN GROUP im AUDIO CENTER BAYERN in Ismaning bei München.

