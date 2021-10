(Stuttgart) Am Mittwoch 20. Oktober 2021 wird der Senderstandort Ahrweiler Schöneberg in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung im nördlichen Rheinland-Pfalz im gesamten Kreis Ahrweiler (Altenahr, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig, Grenzgebiet zu Nordrhein-Westfalen), in der Westhälfte vom Kreis Mayen-Koblenz sowie in östlichen Randgebieten des Vulkaneifelkreises (Kelberg) für den DAB+ Mux “SWR RP” im Frequenzblock (Kanal) 11A.

