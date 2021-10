Bereit für den Start: DIVICON MEDIA beginnt technische Übergabe von sieben DAB+ Sendern in NRW

(Leipzig) Die DAB+ Plattform von audio.digital NRW erhält durch die Übergabe von sieben durch die Media Broadcast beauftragen DAB+ Sendern einen wesentlichen Teil ihrer Infrastruktur. Die DIVICON MEDIA, bundesweiter Dienstleister und Betreiber zahlreicher Radionetze im privaten und öffentlich-rechtlichen Sektor, hat am heutigen Mittwoch in Herscheid die technische Übergabe von sieben durch die Media Broadcast beauftragen DAB+ Sendern für den landesweiten Multiplex in Nordrhein-Westfalen gestartet. Das 24/7-Monitoring der Sendeanlagen sowie der fortlaufende Betrieb bleiben in der Verantwortung der DIVICON MEDIA. Bis zum 20. Oktober folgen die Standorte Siegen Süd, Minden, Bielefeld, Eggegebirge, Dortmund und Hochsauerland; in 2022 dann der letzte von acht Sendern in Luegde Rischenau. Damit erhält die DAB+ Plattform von audio.digital NRW im Vorfeld des landesweiten Sendestarts Ende Oktober einen wesentlichen Teil ihrer Infrastruktur.

„Unser Team hat erneut gezeigt, dass sich Plattformbetreiber, Veranstalter und Landesmedienanstalten auch in komplexen Situationen auf die DIVICON MEDIA verlassen können. Schon bald können knapp 18 Millionen Menschen in NRW weitere Programme über DAB+ empfangen – wir freuen uns, unseren Teil erfolgreich und pünktlich beizusteuern und danken der Media Broadcast für die ihrerseits perfekt organisierte Zusammenarbeit“, so Martina Rutenbeck, Geschäftsführerin der DIVICON MEDIA.

Hintergrund: Auf die Ausschreibung landesweiter Übertragungskapazitäten für den digitalen Standard DAB+ durch die LfM im November 2020 hatten sich 15 Unternehmen beworben, darunter 12 Hörfunkanbieter für insgesamt 13 Programme sowie drei Plattformanbieter. Das daran anknüpfende Verständigungsverfahren endet mit der Entscheidung der Medienkommission am 7. Mai 2021. Hiernach hat die in Leipzig ansässige DIVICON MEDIA im Auftrag der Media Broadcast den Aufbau, den Betrieb und das Monitoring für insgesamt die Hälfte der Senderanlagen im gesamten NRW-Landesgebiet übernommen. Media Broadcast ist die von der Plattformanbieterin audio.digital NRW beauftragte Sendernetzbetreiberin.

