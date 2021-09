ROCK ANTENNE erweitert Radio-Netzwerk um ROCK ANTENNE Bayern

(München) Das ROCK ANTENNE-Netzwerk bekommt erneut Zuwachs im regionalen Programmangebot. Neben dem bundesweiten Programm und ROCK ANTENNE Hamburg gibt es nun auch ROCK ANTENNE Bayern. „Unsere Rock-Community wächst, und wir sind immer ganz nah dran an unseren Hörerinnen und Hörern. Deshalb haben wir ein zusätzliches regionales Programm mit ROCK ANTENNE Bayern ins Leben gerufen. In Bayern liegen unsere Wurzeln und auch unsere größte Community-Base. Da wir nun über die technischen Möglichkeiten verfügen, ist es für uns ein logischer Schritt, neben dem bundesweiten Content, auch regionalen bayerischen Content unseren Fans anzubieten. Egal wo Du bist. ROCK ANTENNE ist bei Dir!”, so Guy Fränkel, Geschäftsführer des ROCK ANTENNE-Netzwerkes.

ROCK ANTENNE Bayern bringt neben dem bekannten Rock-Sound und den Moderatorinnen und Moderatoren auch regionale News, rockige Veranstaltungstipps und spannende Angebote für den ganzen Freistaat via DAB+ nach Hause. In den Rock-Cities Augsburg und München gibt es den Radiosender auch über UKW zu empfangen.

„Die Entscheidung, mit der ROCK ANTENNE Bayern den Hörerinnen und Hörern Informationen aus ganz Bayern und Rockmusik in bester DAB-Qualität zu bieten, stärkt den Medienstandort Bayern und bestätigt einmal mehr die DAB+-Strategie des Freistaats. Zudem ist dieser Schritt ein Zeichen für die Zukunftsfähigkeit des Senders, der völlig zurecht von Beginn an auf DAB+ gesetzt hat“, so Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM).

zur Pressemeldung