NDR stellt Ausbaupläne für DAB+ 2021 vor

(Hamburg) Der NDR plant, vorbehaltlich der notwendigen Genehmigungsverfahren, den weiteren Ausbau von DAB+ in diesem Jahr. So sollen im Sommer die Region Weserbergland-Süd (Polle, Holzminden, Boffzen, Uslar), Region Ostholstein (Ahrensbök, Eutin, Oldenburg i.H., Burg auf Fehmarn) und Region Südharz (Bad Sachsa, Bad Lauterberg, Herzberg a. Harz) hinzukommen. Im Herbst sollen dann die Region Nordharz (Langelsheim, Goslar, Bad Harzburg, Vienenburg) und Region Malchin (inkl. Teterow, Thürkow, Neukalen, Stavenhagen) folgen. Zum Ende des Jahres ist dann noch die Region Bad Segeberg und Region Sternberg (inkl. Dabel) anvisiert. Weitere Regionen befinden sich für den Aufbau ab 2022 in der Planung.

zur Pressemeldung