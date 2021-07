rbb setzt DAB+ Ausbau in Brandenburg fort

(Berlin) Radiohörerinnen und Hörer in Brandenburg bekommen ihre rbb-Radioprogramme jetzt in noch besserer Qualität. Der rbb setzt den DAB+ Netzausbau in Brandenburg fort und erhöht damit weiter die Reichweite für die digitale Radioverbreitung. Der Fernmeldeturm in Petkus im Landkreis Teltow-Fläming wurde mit einer neuen VHF-Antenne ausgerüstet, die eine annähernde Rundstrahlcharakteristik aufweist. Mit einer Strahlungsleistung der Anlage von ca. 10kW (ERP) wird die DAB+ Versorgung auf dem Kanal 10B im Landkreis Teltow-Fläming und westlichen Gebieten des Landkreises Dahme-Spreewald für mehr als 40.000 Hörerinnen und Hörer verbessert. Der neue Sender wurde am 28 Juni 2021 in Betrieb genommen. Radionutzer können nun die rbb-Programme Antenne Brandenburg, radioeins, rbb 88.8, Inforadio, rbbKultur, Fritz sowie COSMO – das junge europäische Kulturradio – in hochwertiger digitaler DAB+ Qualität empfangen. Gegen Ende dieses Jahres ist die Inbetriebnahme eines weiteren DAB+ Senders in Eberswalde vorgesehen, um die dortige Versorgungslücke zu schließen. Weitere Standorte in Brandenburg sollen folgen, um die Reichweite wie in Berlin auf das Niveau von UKW anzuheben. Seit 2020 sind DAB+ Empfänger in allen neuen Fahrzeugen vorgeschrieben, so dass die Anzahl der Empfangsgeräte kontinuierlich ansteigt. DAB+ ist damit der reichweitenstärkste digitale Verbreitungsweg für Radioprogramme für die mobile Nutzung. DAB steht für “Digital Audio Broadcasting”, die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne. Das „+“ steht für die moderne Übertragung in bester Tonqualität, die zudem programmbegleitende Zusatzinformationen wie Verkehrsdaten, Wetterkarten, Titel und Interpret, Albumcover oder die aktuellen Nachrichtenschlagzeilen (Funktionsumfang abhängig vom Endgerät) erlaubt. Die Bedienung ist für die Hörerinnen und Hörer denkbar einfach: Das digitale Empfangsgerät sucht automatisch nach Digitalradio-Programmen und listet diese auf. Es wird lediglich der Name des gewünschten Programms ausgewählt. Mit Hilfe simpler Menüs können die begleitenden Informationen zum laufenden Programm angezeigt werden.

