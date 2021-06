Besserer Empfang der WDR-Radioprogramme über DAB+ in Ruhrgebiet und Münsterland

(Köln) Seit dem 16. Juni können Hörer*innen im nordwestlichen Ruhrgebiet sowie im nordwestlichen Münsterland die WDR Radioprogramme über DAB+ (Digital Audio Broadcasting) besser empfangen. Am Sendemast Gelsenkirchen-Scholven auf der Halde Oberscholven wurde eine neue Sendeanlage mit 10 kW Leistung in Betrieb genommen. Damit können die digitalen Programme im nordwestlichen Ruhrgebiet bis in die nördlichen Stadtteile von Essen und Bochum störungsfreier empfangen werden. Außerdem wurde am Fernmeldeturm Schöppingen auf dem Schöppinger Berg eine neue Sendeanlage mit 1 kW Leistung in Betrieb genommen. Damit verbessert sich der Empfang der digitalen Programme insbesondere in den Kreisen Borken und Steinfurt. Von den beiden Inbetriebnahmen profitiert auch der Empfang der WDR-Radioprogramme über DAB+ auf mehreren Autobahnen, insbesondere der A 3 im Kreis Wesel und der A 31. Es ist geplant, den Ausbau der DAB+ – Versorgung in NRW in den kommenden Wochen fortzusetzen.

