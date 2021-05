Digitalradio via DAB+: Mehr Programmvielfalt in Schwerin

(Köln) Hörerinnen und Hörer im Großraum Schwerin können sich über deutlich mehr Programme und verbesserte Empfangsmöglichkeiten beim digitalen Radio via DAB+ freuen. Die hierfür erforderlichen Arbeiten am Sendemast in der Landeshauptstadt wurden jetzt abgeschlossen, damit enden gleichzeitig auch die Beeinträchtigungen beim UKW- und DVB-T2-Empfang. Erstmals in der Region zu empfangen sind jetzt auch die aktuell 13 Programme des 2. DAB+ Bundesmux (80s80s Radio, Absolut TOP, Absolut BELLA, Absolut HOT, Absolut OLDIE, ANTENNE BAYERN, dpd DRIVER`S RADIO, FEMOTION RADIO, Klassik Radio Movie, NOSTALGIE, ROCK ANTENNE, RTL RADIO, TOGGO Radio), drei weitere Programme werden in den kommenden Monaten noch folgen. Im Zuge der Arbeiten an den Antennen hat der NDR die Sendeleistung und damit das Empfangsgebiet seiner DAB+ Radioprogramme deutlich erhöht. Um die neuen Programme empfangen zu können, sollten die Hörerinnen und Hörer einen Sendersuchlauf an ihrem DAB+ Radio durchführen.

