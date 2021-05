Deutsche Musik Radio startet auf DAB+

(Witten) Nach den ersten 5 Jahren als Webradio, fast auf den Tag genau, gehen die Macher des Deutschen Musik Radio mit ihrem Programm am 03.05.21 via DAB+ auf Sendung. In Teilen von Rheinland-Pfalz und Hessen wird DMR auf dem DAB+ Kanal 12A in Bad Kreuznach und Umgebung für bis zu 160tausend Personen technisch ausgestrahlt. Die Versuchszulassung von DMR gilt gemäß der Medienanstalt Rheinland-Pfalz zunächst für 5 Jahre. Weitere lokale und regionale DAB+ Frequenzen sind für die Zukunft geplant.

