max neo feiert Jubiläum

(Nürnberg) 1996 startete ein kleiner Radiosender mit dem Namen „AFK“ in Nürnberg. Das Kürzel stand für „Aus- und Fortbildungskanal“ und genau das war und ist bis heute auch seine Aufgabe: Jungen, medieninteressierten Menschen den Einstieg in die Medienwelt zu ermöglichen. Ein Vierteljahrhundert später gibt es das Programm immer noch und nennt sich nun max neo. Heute wird der Radiosender als Teil der MEDIASCHOOL BAYERN 25 Jahre alt und feiert das eine ganze Woche lang im Programm. Zu empfangen ist das Programm in der Region Nürnberg über DAB+ (Kanal 10C).

