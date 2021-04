(München) Wegen Arbeiten am DAB+-Netz kommt es am 13.04.2021 gg 21:05 Uhr zu einem Ausfall von ca. 30 Sekunden. Betroffen davon ist das Angebot im Ensemble Voralpenland (Kanal 7A), also die Radiostationen Alpine FM, Bayernwelle SüdOst, Radio Alpenwelle, Radio Arabella Kult, Radio BUH, Radio Charivari Rosenheim, Radio Galaxy Rosenheim, Radio ISW und Radio Oberland.