egoFM ab sofort klimaneutral

(München) Die egoFM RADIO NEXT GENERATION GmbH & Co.KG hat zusammen mit der Firma Zukunftswerk eine CO₂-Bilanz für das Unternehmen erstellt, um den ökologischen Fußabdruck in Tonnen CO₂ zu messen, den das Unternehmen während eines Jahres hinterlässt. Insgesamt wurden in 2020 etwas mehr als 40 Tonnen CO₂ produziert. Um CO₂-neutral zu sein, kompensiert das Unternehmen die verbleibenden Emissionen durch verschiedene Projekt. Die Weichen auf eine langfristige Verringerung des CO₂-Ausstoßes wurden in der Zwischenzeit gestellt. Durch eine konsequente Homeoffice-Regelungen für alle Mitarbeiter*innen und eingeschränkte Dienstreisen auch über das Ende der Corona Pandemie hinaus und durch den Wechsel zu einem Ökostromanbieter wurden bereits relevante To Dos abgearbeitet. “Wir wollten es offizielle und transparent machen und deshalb den von der UN vorgeschlagenen Weg zur CO₂-Neutralität gehen”, sagt der Geschäftsführer Christian Strohmeier. “Darum ist es wichtig, vom Zukunftswerk eine Bestätigung nach dem Standard UNFCCC CDM zu erhalten. Natürlich ist es unser Ziel, die verbleibenden CO₂- Immissionen in Zukunft immer noch weiter zu verringern. Dabei wollen wir nicht nur unsere Mitarbeiter*innen, sondern auch die Geschäftspartner*innen und Kund*innen einbinden und hoffen auch auf die Ideen unserer Hörer*innen.”

zum Blog-Beitrag