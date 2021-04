Unterbrechung von DAB+ am Standort Welden

(München) In der Zeit vom 31.03.2021 21:00 Uhr bis 01.04.2021 01:00 Uhr werden Arbeiten am Sender Welden vorgenommen. Dazu muss die Ausstrahlung der DAB+-Programme in dieser Zeit unterbrochen werden. Davon betroffen sind der Kanal 11D (ANTENNE BAYERN, Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, BAYERN 3, BR Klassik, B5 aktuell, B5 plus, BR Heimat, BR Schlager, PULS), Kanal 10 A (Absolut HOT, Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Schwaben, Bayern 2 Nord, BR Verkehr, egoFM, Radio TEDDY, ROCK ANTENNE) und der Kanal 9C (RT1 Augsburg, MEGA 80`s, MEGA RADIO, Radio Arabella Kult, Radio Augsburg, Radio Fantasy, Radio Fantasy CLASSICS, RADIO FANTASY LOUNGE, Radio Galaxy, RADIO SCHWABEN, RT1 in the mix, RT1 Nordschwaben, RT1Relax, Smart Radio). Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.