dpd DRIVER‘S RADIO offiziell auf DAB+ in Deutschland gestartet

(Leipzig) Die WOLFFBERG International Media GmbH veranstaltet seit dem offiziellen Sendestart am 1. Januar 2021 unter dem Titel „drivers pop delivery radio“ (kurz: dpd DRIVER`S RADIO) ein bundesweites Hörfunkvollprogramm. Das Angebot liefert den „besten Sound für unterwegs“ und ist speziell zugeschnitten auf Menschen, die oft und gern mit dem Auto fahren, darunter insbesondere beruflich bedingte Vielfahrer unterschiedlicher Branchen. Zu empfangen ist dpd DRIVER`S RADIO ausschließlich digital über den 2. DAB+ Bundesmux sowie parallel per Streaming im Internet. „Täglich mobil im Kopf, im Herzen und auf der Straße! dpd DRIVER’S RADIO ist das erste und einzige nationale Rundfunkangebot speziell für Menschen hinterm Steuer – eine einzigartige Plattform für eine riesige Autofahrgemeinschaft und eine idealer Touchpoint für Werbungtreibende, deren Produkte und Dienstleistungen die Welt der Mobilität berühren“, so Ulrich Müller, Geschäftsführer der WOLFFBERG International Media und Programmdirektor von dpd DRIVER`S RADIO. „Für alle, die sicher von A nach B und gesund zu Hause oder am Ziel ankommen wollen, liefern wir während der Fahrt beste Unterhaltung und interessante, relevante Informationen – gezielt und wertschätzend als der perfekte Beifahrer.“ Zu den wesentlichen Programmbestandteilen von dpd DRIVER`S RADIO gehören daher künftig viele redaktionelle Themen rund um Mobilität, Verkehr, Technik, Sport, Life-Style, Abenteuer, Autos, Geselligkeit, aber auch Wirtschaft, Freizeit, Musik, Reisen, Heim- und Fernweh, Gesundheit und Arbeit. Till Mildebrath, zuletzt als stellvertretender Programmdirektor/ Redaktionsleiter und Morgenmoderator bei Radio Paradiso aktiv, wird als Chef vom Dienst die operativen Geschicke des Programmes dpd DRIVER`S RADIO lenken und zudem die tägliche Morgensendung von 6 bis 9 moderieren. Mildebrath hat zudem Erfahrungen als Studioleiter und Musikchef, arbeitete unter anderem im Funkhaus Pfalz, bei RTL RADIO, 105’5 Spreeradio und 87, 9 Star FM. Die Drivetime-Show als eine der wichtigsten Sendeschienen für ein „DRIVER`S RADIO“ wird moderiert vom Radio-Urgestein Frank Bremser, eine der bekanntesten Radio-Personalities, die Deutschland zu bieten hat. In den neunziger Jahren gestartet beim NDR, dann Moderator bei den Kollegen von R.SH wirkt Bremser nicht nur als Texter und Sprecher an vielen weiteren Hörfunk- und Bühnenprogrammen mit, sondern ist als Kopf hinter bzw. eine der Stimmen von „Baumann & Clausen“ seither in ganz Deutschland auch als Comedian sehr erfolgreich. Weitere Sendeschienen, Specials und Rubriken stehen vor ihrer unmittelbaren Umsetzung, weitere Personalities für das Tages- und Wochenendprogramm sind bereits verpflichtet.

