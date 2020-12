DAB+ in Uecker-Randow

(Hamburg) Radiohörer im südlichen Vorpommern bekommen ihre NDR Programme ab 16.12 in noch besserer Qualität. Die neuen DAB+ Sender in Ueckermünde und Pasewalk-Ost versorgen die Region zwischen Altwarp, Grambow, Krackow, Löcknitz, Strasburg, Wilhelmsburg, Usedom und Zirchow. In Ferdinandshof, Ueckermünde, Eggesin, Torgelow und Pasewalk sind die NDR Hörfunkprogramme im Haus über das moderne Digitalradio (DAB+) zu empfangen. Mit der Inbetriebnahme der neuen Sender ist auf der B110 zwischen Anklam und Swinemünde, auf der B 109 zwischen Ducherow und Göritz sowie auf der B104 zwischen Mildenitz und dem Grenzüberganng Richtung Stettin ein durchgehender DAB+ Empfang möglich.

