ON AIR support nimmt erste eigene DAB+ Sender in Betrieb

(Marxzell) Zum Monatswechsel November / Dezember 2020 hat die ON AIR support GmbH die ersten 4 eigenen DAB+ Digitalradio Sender zur Versorgung des Bundeslandes Baden-Württemberg mit digitalem Hörfunk auf Kanal 11B in Betrieb genommen. Folgende Sendestandorte wurden neu ausgestattet und die ca. 20 Jahre alten Anlagen ersetzt: Geislingen-Oberböhringen (aktuell 2kW ERP Sendeleistung, 5kW geplant), Schömberg-Langenbrand (aktuell 1kW ERP Sendeleistung, 10kW geplant), Ulm Kuhberg (10kW ERP Sendeleistung) und Heilbronn Schweinsberg (2kW ERP Sendeleistung). Insgesamt sind zum 01.12.2020 11 Sendeanlagen in Betrieb, teilweise als Übergangslösung in Zusammenarbeit mit den vorherigen Senderbetreibern. Für das Unternehmen sind nachhaltige Themen wie Ökostrom, Energieeffizienz, kurze Transportwege und Müllvermeidung sehr wichtig. In den nächsten Wochen sind weitere Neuausstattungen und Leistungserhöhungen an folgenden Sendestandorten geplant: Freiburg-Schönberg (10kW ERP Sendeleistung, ersetzt Freiburg Vogtsburg), Baden-Baden Merkurberg (5kW ERP Sendeleistung), Lahr (3,2kW ERP Sendeleistung) und Oberachern (2kW ERP Sendeleistung, ersetzt Hornisgrinde auf geringer Höhe).

