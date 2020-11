Neue DAB+ Sender in Pfreimd und Mallersdorf-Pfaffenberg

(München) Der Bayerische Rundfunk nimmt in der Stadt Pfreimd im Oberpfälzer Wald und im niederbayerischen Markt Mallersdorf-Pfaffenberg am 19. November zwei neue DAB+ Sender in Betrieb. Damit verbunden ist nicht nur ein besserer DAB+ Empfang in Gebäuden, sondern auch eine größere Programmvielfalt als bei UKW. Diese Gemeinden sind durch die beiden neuen Sendeanlagen mit DAB+ künftig besser versorgt:

• Niederbayern: Straubing und westlicher Teil des Landkreises Straubing-Bogen, Teile des Landkreises Dingolfing-Landau, nordwestlicher Teil des Landkreises Landshut und südlicher Teil des Landkreises Regensburg.

• Oberpfalz: Nördlicher Teil des Landkreises Schwandorf

Die neuen Senderstandorte sorgen dafür, dass die Programme künftig auch innerhalb von Gebäuden mit einem DAB+ Radio in der Region gut zu empfangen sind: Mit einem automatischen Suchlauf lassen sich die Programme auf ihren neuen Kanälen schnell finden. Das bayernweite DAB+ Angebot wird auf Kanal 11 D (ANTENNE BAYERN, Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, BAYERN 3, BR Klassik, B5 aktuell, B5 plus, Bayern plus, BR Heimat, PULS), die Regionalangebote auf Kanal 7D (Absolut HOT, Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Schwaben, BR Verkehr, egoFM, Oldie Welle, Radio AWN, Radio Galaxy Landshut, Radio Galaxy Passau/Deggendorf, Radio TEDDY, Radio Trausnitz, ROCK ANTENNE, unser Radio Passau/Deggendorf) in Niederbayern und Kanal 6C (Absolut HOT, Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 1 Schwaben, BR Verkehr, egoFM, gong fm, Radio Charivari (lokale Varianten für Regensburg, Cham, Kelheim, Neumarkt i.d. Oberpfalz, Schwandorf), Radio Galaxy Amberg/Weiden, Radio Ramasuri, Radio TEDDY, ROCK ANTENNE) in der Oberpfalz gesendet. Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendenetz im Kanal 11D zum Jahresende auf 71 Standorte. Damit können jetzt 93,7 Prozent der Menschen in Bayern das digitale BR-Programmpaket innerhalb von Gebäuden (indoor) empfangen. Mobil, im Auto sowie im Freien (outdoor) sind es 98,2 Prozent. Um den Empfang von DAB+ in Bayern noch weiter zu verbessern, ist die Einrichtung weiterer DAB+ Standorte im Jahr 2021 geplant.

zur Pressemeldung