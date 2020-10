Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN feiert bundesweiten DAB+-Sendestart von ANTENNE BAYERN und ROCK ANTENNE

(Ismaning) Mit jeder Menge Vorfreude und Applaus startete das Team der Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN gemeinsam mit Dr. Florian Hermann, Staatsminister für Bundes- und. Europaangelegenheiten und Medien, in den heutigen Montagmorgen. Mit dem offiziellen Kick off um 10 Uhr fiel der Startschuss für die bundesweite DAB+-Übertragung der beiden Radiosender ANTENNE BAYERN und ROCK ANTENNE. „Mit dem Start der bundesweiten DAB+-Ausstrahlung unserer beiden Radiosender erweitern wir unsere technische Reichweite um ein Vielfaches. Dieser Schritt ist für uns ein besonderer Meilenstein. Wir freuen uns darauf, unsere Hörer in ganz Deutschland sowohl mit dem bayerischen Lebensgefühl und allen aktuellen Hits von ANTENNE BAYERN als auch dem besten Rock nonstop von ROCK ANTENNE zu begeistern“, so Felix Kovac, CEO der Audio-Entertainment-Unternehmensgruppe aus Ismaning. Guy Fränkel, Geschäftsführer von ROCK ANTENNE, ist stolz auf diese Entwicklung: „Das ist ein Highlight für das ganze Team und wir freuen uns darauf, dass unsere ständig wachsende ROCK ANTENNE-Community noch größer werden wird. Bis jetzt waren nur einzelne Bundesländer wie Bayern, Hessen oder Berlin/Brandenburg über DAB+ abgedeckt – jetzt können Rocker aus ganz Deutschland unseren glasklaren Rock-Sound genießen. Let´s rock.“ „DAB+ heißt große Programmvielfalt, überall freier Empfang und glasklare Qualität. Es rauscht nie und man braucht auch kein Internet dazu. Was beim 4K Fernseher die neuste Übertragungstechnik ist, ist beim Radio DAB+“, freut sich Dr. Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident, über den bundesweiten Sendestart. Zu Gast an diesem besonderen Tag für die Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN war auch Staatsminister Dr. Florian Hermann: „Eine Investition in dieser Größenordnung, gerade jetzt, ist eine mutige unternehmerische Entscheidung und sendet ein klares Signal aus Bayern heraus. Es ist großartig, dass Deutschlands meist gehörtes Privatradio ANTENNE BAYERN und ROCK ANTENNE jetzt bundesweit über DAB+ ausgestrahlt werden. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team.“ Auch Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), gratulierte: „Natürlich möchte ich es für die Bayerische Landeszentrale für neue Medien nochmal sagen: Wir sind stolz, dass die digitale Zukunft bei der Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN gelebt wird. Und deshalb wünsche ich sowohl dem ANTENNE BAYERN-Team als auch dem ROCK ANTENNE-Team alles Gute, und ich bin sicher, diese beiden Radioprogramme werden sich großer Beliebtheit in ganz Deutschland erfreuen.“

