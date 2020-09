Antenne Deutschland startet den zweiten nationalen DAB+ Multiplex mit attraktivem Programmpaket

(Berlin) Mit geplant vier eigenen Programmen startet Antenne Deutschland am 5. Oktober auf der einzigen rein privaten nationalen DAB+ Plattform, dem 2. DAB+ Bundesmux: Absolut Bella, Absolut HOT, Absolut Oldie Classics sowie Absolut TOP, einem komplett neuen Programm. „Auf dem Erfolg der Absolut Radio-Marken aufbauend freuen wir uns, neben drei schon bekannten und erfolgreichen Formaten ein brandneues Programm zu präsentieren. Wir sind überzeugt, dass dies Hörer wie werbetreibende Kunden gleichermaßen begeistern wird. Wir wollen den nächsten Schritt gehen und mit unseren Programmen über bundesweites DAB+ ein noch größeres Publikum erreichen.“, so Geschäftsführer Joe Pawlas. Die Programmfarben der neu gestalteten Sender, die gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Radio&Success und dem Producer Jörg Kremer entwickelt wurden, beschreibt Programmleiterin Claudia Dinges wie folgt: Absolut HOT: Brandaktuelle Hot-Hits aus Europa und den USA – heute schon via DAB+ ein beliebtes Format mit neuem Update. Absolut TOP: Die Hits des neuen Jahrtausends – ein einzigartiges Format mit urbanem Sound. Absolut Bella: Musik, die von Herzen kommt – ein melodisches Format, das anregt, aber nicht aufregt, eben “bella Musik” für erwachsene Hörer. Absolut Oldie Classics: Die Giganten der 70er und 80er – war gut, bleibt gut. Guter Sound und eben echte Classic Hits. „Ich freue mich sehr und bin stolz auf diesen fantastischen Mix. Großer Dank gilt meinem Team, das in den vergangenen Wochen unermüdlich durchgearbeitet hat.“, so Dinges. „Mit einem neuen Sound und neuer Verpackung wollen wir die ersten vier eigenen Programme starten. Die Jinglepakete wurden hierfür in Holland und Großbritannien produziert. Final adjustiert werden die Programme nach unserem Umzug in die neuen Studios und Redaktionsräume dann mit mehr Platz und deutlich größerer Mannschaft.“, so Geschäftsführer Willi Schreiner. Gesendet wird übergangsweise ab dem 5. Oktober aus dem Funkhaus Regensburg, bis das brandneue Antenne Deutschland-Sendezentrum im Business Park Garching bezugsfertig ist. „Wir arbeiten unter Hochdruck am neuen Sendezentrum und planen, Anfang 2021 die neuen Studios in Garching einzuweihen, um dann von dort 24/7 unser Programm in die gesamte Republik zu senden. Die Studiotechnik wird von unserem langjährigen, verlässlichen Partner, der Firma NexCast geliefert und eingebaut.“, so Gerd Penninger, verantwortlich für die Studioplanung. „Uns ist bewusst, was für ein Kraftakt ein bundesweiter Sendestart schon zu „normalen“ Zeiten für alle Beteiligten darstellt. Im Namen von Antenne Deutschland danken wir allen Mitwirkenden, die ihren Anteil dazu beitragen, dass wir in einem Jahr wie diesem den Sendebetrieb aufnehmen können. Wir freuen uns, die Audiolandschaft in Deutschland maßgeblich mitzugestalten.“, so Geschäftsführer Joe Pawlas stellvertretend für die gesamte Geschäftsführung. Zusätzlich zu den vier Absolut-Programmen beabsichtigt Antenne Deutschland die Produktion und Verbreitung von zwei weiteren Programmen über die Plattform des 2. Bundesmux. Als Programme von Drittanbietern stehen folgende acht Angebote fest, von denen einige bereits am 5. Oktober über die Plattform verbreitet werden: ANTENNE BAYERN – Deutschlands meist gehörtes Privatradio, Drivers Classics von WIM, ein zweites Programmformat der ENERGY Gruppe in Deutschland, JOKE FM – Comedy und Hits, PROFI Radio – das innovative Spartenprogramm für Hand- und Heimwerker, RTL Radio – Deutschlands Hit-Radio, ROCK ANTENNE – Der beste Rock nonstop für Deutschland und TOGGO Radio – Das neue Kinder- und Familienradio von SUPER RTL.

