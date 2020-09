(Offenburg) Das SCHWARZWALDRADIO feiert Geburtstag. Seit genau 4 Jahren ist Deutschlands Urlaubsradio aus dem Schwarzwald bundesweit über den digitalen Radiostandard dab+ zu hören und freut sich über eine stetig wachsende Fangemeinde. SCHWARZWALDRADIO setzt von Beginn an verstärkt auf Interaktion mit den Hörern, die auch aktiv mit ihren Musikwünschen für ein überraschendes Programm sorgen. „Die Musik der 60er bis 90er Jahre ist Bestandteil unseres Radios und dazu interessiert uns, was unsere Hörer mit dieser Zeit verbinden und welche Musik in ihrem persönlichen Soundtrack des Lebens eine Rolle spielt“, erläutert Moderatorin Sandra Laeske das Credo des Senders.

