ALBRECHT DR 56 C: DAB+ Autoradio-Adapter jetzt mit Vollbild-Farbdisplay und Slideshow-Funktion

(Dreieich / Trittau) Leistungsstark, technologisch hochwertig und mehrfach preisgekrönt – Albrecht präsentiert mit dem neuen DR 56 C den ersten am Markt erhältlichen DAB+ Autoradio-Adapter, der über den Bildschirm während des Radioempfangs nun auch farbige Bilder sowie Slideshows darstellen kann. Zudem unterstützt der Adapter DLS (Dynamic Label Segment), einen digitalen Begleittext, welcher als Lauftext in der Anzeige des Digitalradios angezeigt werden kann. Neben exzellentem Digitalradioempfang ermöglicht der Adapter auch das Musik-Streaming von Bluetooth-fähigen Smartphones und fungiert sogar als MP3-Player über eine microSD-Speicherkarte. Darüber hinaus ist der Adapter nach Kopplung mit dem Mobiltelefon auch als Freisprechanlage im Fahrzeug einsetzbar. Die Verbindung zwischen Adapter und Radio wird kabellos via FM-Transmitter oder per AUX-Anschluss hergestellt. Der Albrecht DR 56 C ist ab sofort zum UVP von 99,90 Euro im Fachhandel und Online erhältlich.

