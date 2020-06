DONAU 3 FM ab sofort im DAB+ Regionalnetz Allgäu

[Ulm] Seit Freitag, 29.05.2020, ist der Ulmer Lokalsender DONAU 3 FM im Regionalnetz Allgäu (Kanal 8B) auf Sendung. Zunächst läuft noch bis Ende Juni der Testbetrieb, ab Juli gehört der Sender dann ganz offiziell zum DAB+-Repertoire in Bayern und Baden-Württemberg. „Das ist ein großer Schritt in Richtung Zukunft für DONAU 3 FM!“, freut sich Programmleiter und Morningshow-Anchor Andi Scheiter. „Wir sind jetzt in fast ganz Süddeutschland über DAB+ zu empfangen.“ Für Programmleiter Marco Worms zählen die Vorteile von DAB+: „Natürlich freuen wir uns über das Wachstum unseres Verbreitungsgebietes. Aber DAB+ hat auch für die Hörer viele Vorteile: Keine Frequenzsuche mehr, bessere, digitale Tonqualität, störungsfreier Empfang und jede Menge Zusatzdaten. Das ist ein neuer Radio-Hör-Genuss!“ Die Radiomacher aus Ulm sind sich aber auch der Verantwortung bewusst die daraus erwächst. Geschäftsführer Carlheinz Gern: „Wir freuen uns, ab sofort für noch mehr Kunden und Hörer in Bayern und Baden-Württemberg da sein zu können. Mit spannenden und kreativen On Air und Online-Marketingstrategien für Unternehmen auf der einen Seite und topaktuellen Informationen, Musik und Unterhaltung für unsere Hörer auf der anderen Seite.“ Für Anfang Juli plant DONAU 3 FM eine große DAB+-Hörer-Aktion. In Kooperation mit dem Hersteller TechniSat aus Daun in der Eifel wurde eine kreative und aufmerksamkeitsstarke Multi-Channel-Kampagne entwickelt.

