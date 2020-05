DAB+ Kanalwechsel in der Region Walsrode-Soltau-Scheeßel

[Hamburg] Die NDR Radioprogramme im Raum Walsrode-Soltau-Scheeßel sind ab dem 14.5.2020 auf einer neuer DAB+ Frequenz zu empfangen. Für Radiohörer zwischen Lüneburger Heide und Bremen erfolgt nun die Ausstrahlung vom Sender Visselhövede nun im Block 9B (204,640 MHz) anstelle von 6A. Betroffen sind die DAB+ Hörer in den Regionen Schneverdingen, Soltau, Fallingbostel, Walsorde, Verden/Kirchlinteln, Ottersberg/Sottrum, Rotenburg (Wümme), Scheeßel und Visselhövede/Neuenkirchen. Sofern sich der DAB+ Empfänger nicht automatisch auf die neue Frequenz einstellt, müssen Hörer zum Empfang der NDR Programme einen Suchlauf durchführen. Mit dem Frequenzwechsel in Visselhövede funkt dieser Sender nun auf der gleichen Frequenz wie die DAB+ Sender in Stade, Rosengarten, Lüneburg und Bispingen.

