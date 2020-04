DAB+ bietet in Österreich mehrsprachige Informationen zu Covid-19

[Wien] Seit Ende März werden in Österreich über DAB+ eigene Corona-Informationskanäle in verschiedenen Sprachen für Digitalradionutzerinnen und -nutzer ausgestrahlt. So werden auf Initiative des Sendernetzbetreibers RTG Radio Technikum GmbH die Nutzer neben Deutsch auch auf Englisch, Bosnisch, Serbisch, Kroatisch, Rumänisch und Türkisch über die neuesten Ereignisse informiert. Zu empfangen sind die relevanten Informationen über eigens installierte Programmkanäle, die am Empfangsgerät ausgewählt werden können. Entsprechende Verweise auf diese Kanäle und Corona-Sendungsbeiträge, wie zum Beispiel Maskenpflicht und die korrekte Benutzung der MNS-Masken, gibt es auch laufend auf den Digitalradioprogrammen ,Technikum ONE‘ sowie ,Technikum CITY‘.

