[Aiterhofen] Das Programm „Hoamatwelle“ ist heute in der Region Ingolstadt über DAB+ gestartet. Es wird über den Kanal 11A ausgestrahlt und bereichert das Angebot an lokalen Radiostationen wie Galaxy Ingolstadt, Radio IN, RT1 Neuburg-Schrobenhausener Land, Radio Arabella Kult, MEGA 80´s und MEGA RADIO. Das Programm bringt aktuelle Nachrichten und dazu einen bunten Musikmix von Blasmusik und Echter Volksmusik.

