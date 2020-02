Digitalradio DAB+ für Nordheide

[Hamburg] In der Nordheide bekommen Radiohörer ihre NDR Programme jetzt in noch besserer Qualität. Der neue DAB+ Sender in Rosengarten versorgt seit 11.02.20 die Region zwischen Stelle, Hanstedt, Schneverdingen, Heeslingen und Neu Wulmstorf. In Sittensen, Hollenstedt und Tostedt sind die NDR Hörfunkprogramme im Haus über das moderne Digitalradio zu empfangen. In Seevetal, Jesteburg und Buchholz in der Nordheide ist dies nun zusätzlich auch für das Programm NDR 1 Niedersachsen möglich. Hier war bislang nur das Hamburger Programmbouquet des NDR zu empfangen. Zum Programmangebot des neuen DAB+ Senders gehören die auch über UKW ausgestrahlten NDR Angebote wie NDR 1 Niedersachsen, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Zusätzlich sind exklusiv im Digitalradio NDR Plus, NDR Blue und NDR Info Spezial zu hören.

