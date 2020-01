Durchgängiger DAB+-Hörgenuss auf nationalen Strecken in der Schweiz

[Zürich] Per Ende 2019 hat das Bundesamt für Strassen (Astra) in der Schweiz alle Nationalstrassentunnel ab einer Länge von 300 Metern mit DAB+ ausgerüstet. In diesen rund 200 Tunnel ist der Empfang der Radioprogramme der SRG nun in bester DAB+-Qualität möglich. So zum Beispiel schon seit längerem im Gotthard-, Gubrist- oder Isla-Bella-Tunnel. Ebenfalls seit 2019 erschlossen sind der Glion-, Pomy oder Arrissoules-Tunnel in der französischsprachigen Schweiz. Per 1. Januar 2020 wurde das Nationalstrassennetz um einige Strecken erweitert. Die Tunnel darauf werden laufend ausgerüstet. Eine Liste inklusive Suchfunktion mit allen Nationalstrassen-Tunnel, die mit DAB+ ausgerüstet sind, befindet sich auf broadcast.ch.