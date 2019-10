Regionalnetz für DAB+ im Allgäu um Pfronten erweitert

[München] Mit der Aufschaltung des Kanals 8B an der DAB-Sendeanlage Pfronten erhält das Regionalnetz im Allgäu seine insgesamt vierte Sendeanlage. Die Anlage ergänzt die bereits im Betrieb befindlichen Standorte am Grünten (Dezember 2018), in Memmingen (April 2019) und Markt Wald (Juni 2019). Damit ist der Ausbau in diesem Netz für 2019 abgeschlossen. Mit einer Sendeleistung von 2 kW erweitert der neue Standort das Versorgungsgebiet um die kreisfreie Stadt Kaufbeuren und den Landkreis Ostallgäu. Insgesamt profitieren ca. 626.000 Einwohner von dem neuen Regionalnetz. Für 523.000 Einwohner reicht zum Empfang der DAB+-Programme eine Zimmerantenne (Indoor-Qualität). Die Straßenabdeckung in den genannten Landkreisen liegt bei ca. 97%. Netzbetreiber des Regionalnetzes ist die Bayern Digital Radio GmbH. Von der Neuaufschaltung profitieren die Radiostationen Allgäuer Heimatmelodie, AllgäuHIT, Griaß di Allgäu, Hitradio RT1 Südschwaben, Radio Arabella Kult, Radio Galaxy Allgäu, RADIO SCHWABEN und RSA Radio Oberallgäu. Der Standort Pfronten wird bereits für die Ausstrahlung der DAB+-Programme im Kanal 5C (Deutschland), 11D (Bayern) und 10A (Oberbayern/Schwaben) genutzt. Für kommenden November soll noch das Programm RSA Ostallgäu im Regionalnetz Allgäu ergänzt werden. Für das kommende Jahr soll das Regionalnetz Allgäu um den Standort Pfänder erweitert werden. Mit dieser Erweiterung ist die Aufschaltung von RSA Westallgäu vorgesehen.

