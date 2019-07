Medienrat verlängert Kapazitäten für hitradio.rt1 Südschwaben im lokalen DAB-Versorgungsgebiet Allgäu

[München] Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat die digital-terrestrischen Kapazitäten für die in der Anbietergemeinschaft Hitradio.rt1 Südschwaben GmbH zusammengeschlossenen Anbieter („hitradio.rt1 Südschwaben“) im lokalen DAB-Versorgungsgebiet Allgäu um zehn Jahre bis 30. September 2029 verlängert. Die Anbieterin gestaltet mit hitradio.rt1 Südschwaben ein professionelles, unterhaltsames Programm, das in der Region durch Vermarktungs- und Programmqualität sowie ein positives Image überzeugt, so der BLM-Medienrat. Der Anteil lokaler Beiträge außerhalb der Nachrichten ist jedoch ausbaufähig. Der Sender hitradio.rt1 Südschwaben wird beinahe von jedem Siebten ab 14 Jahren in der Region eingeschaltet. Während alle bestehenden Genehmigungen seit Juli 2016 entfristet sind, ist die Zuweisung von Übertragungskapazitäten befristet, so dass hier eine neue Entscheidung zu treffen war. Da im DAB-Versorgungsgebiet Allgäu sechs Monate vor Ablauf des Zuweisungszeitraums keine Interessensbekundungen vorlagen, hatte die Landeszentrale von einer öffentlichen Ausschreibung der Kapazitäten abgesehen.

