Bekanntheit von Digitalradio in Deutschland

[Nürnberg] Die gfu Consumer & Home Electronics GmbH gibt jedes Jahr eine repräsentative Studie, für die 2.000 Haushalte in Deutschland zu Themen der Consumer und Home Electronics befragt werden, in Auftrag. Die ersten Ergebnisse liegen nun vor. Dabei ging es auch um die Bekanntheit von Fachbegriffen von neuen Technologien und Entwicklungen. Den Begriff Digitalradio kennen demnach aktuell 76 % der Befragten und wissen grob, was er bedeutet, beziehungsweise können ihn anderen auch erklären. Weitere Ergebnisse der repräsentativen gfu Studie werden am 10. Juli exklusiv im Rahmen der Veranstaltung „gfu Insights & Trends – Das Innovationsforum der gfu im Vorfeld der IFA“ vorgestellt.

