Diskussion um Entschluss zu DAB+ in Niedersachsen

[Hannover] Der niedersächsische Landtag hat einem Antrag der FDP zugestimmt der die Beendigung der Rundfunkfinanzierung von DAB+ zugunsten des Aufbaus zukunftsoffener Technologien, wie z. B. des 5-G-Standards, fordert. Eine erste Reaktion gibt es von Peter Lepper, Gründer und Geschäftsführer der TechniSat Digital GmbH, der sich in einem offenen Brief an Dr. Stefan Birkner, Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag Niedersachsen wendet: „5G kann kein vernünftiger Radioübertragungsstandard werden. Außerdem dauert es viele Jahre, bevor 5G flächendeckend vorhanden sein wird. Bis jetzt ist es dank der „grandiosen“ Politik noch nicht einmal gelungen LTE flächendeckend auszubreiten. Internetradio kann eine Ergänzung sein, nicht aber die Radiobasis. Das kann nur DAB+ schaffen. DAB+ sorgt für Vielfalt. Alleine auch deshalb, weil es frequenzschonend dank der Möglichkeit der Gleichwellennetze ist und so die Senderanzahl größer als über UKW sein wird“ so Herr Lepper.

Beschlussempfehlung (FDP)

Offener Brief (TechniSat)