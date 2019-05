Digitalradio DAB+ für Husum

[Hamburg] Die NDR Radioprogramme in der Region Husum sind ab dem 9.5.2019 auch über Digitalradio DAB+ zu empfangen. Der neue DAB+ Sender versorgt die Region über Bredstedt bis hinauf nach Langenhorn. Auch auf den Halligen Süderoog, Hooge, Langeneß, Oland, Gröde, Habel, Hamburger Hallig und Nordstrandischmoor wird der Empfang von DAB+ nun möglich. In Husum und auf Nordstrand sind die NDR Hörfunkprogramme auch im Haus über das moderne Digitalradio zu empfangen. Zum Programmangebot des DAB+ Senders gehören die auch über UKW ausgestrahlten NDR Angebote wie NDR 1 Welle Nord, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Zusätzlich sind exklusiv im Digitalradio NDR Plus, NDR Blue und NDR Info Spezial zu hören.

