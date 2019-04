[Baden-Baden] Am 25.4.2019 wurde der DAB+ Senderstandort Murgtal (Draberg) im Kanalblock 9D in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung im Murgtal zwischen Gernsbach und Baiersbronn. Bereits letzte Woche wurde der Standort Buchen im gleichen Kanal in Betrieb genommen. Dadurch wurde die DAB+ Versorgung im Raum Buchen – Hardheim – Walldürn optimiert.

zur Meldung des SWR