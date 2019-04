hr startet Ausstrahlung am Sender Gelnhausen

[Frankfurt] Der Ausbau für den neuen Radiostandard geht in diesem Frühjahr im Main-Kinzig-Kreis weiter: Der Hessische Rundfunk (hr) erweitert sein digital-terrestrisches Sendernetz und verbreitet seit dem 2. April seine Radioangebote hr1, hr2-kultur, hr3, hr4, hr-iNFO und youfm via DAB+ nun auch über den südosthessischen Sender Gelnhausen. Mit diesem jüngsten Ausbauschritt lassen sich alle hr-Hörfunkprogramme in der topografisch schwierigen Region Kinzigtal nun hörbar besser empfangen, insbesondere entlang der Autobahn A66 von Hanau bis Schlüchtern. Im Verlauf des zweiten Quartals 2019 plant der hr zudem, den Sender Gießen-Dünsberg als weiteren DAB+ Standort in das hr-Sendernetz zu integrieren. Der digitale Radioempfang wird damit auch in Gebäuden deutlich verbessert.

