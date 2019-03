Bayerischer Rundfunk verbessert DAB+ Empfang im Unterallgäu

[München] Der Bayerische Rundfunk nimmt in Memmingen am Freitag, 8. März 2019 zwei Sendeanlagen für die digitalen BR-Programme und zusätzlich verschiedene private Radiostationen auf den Kanälen 11 D (bayernweites Netz) und 10 A (Regionalnetz Oberbayern-Schwaben) in Betrieb. Hörerinnen und Hörer in dieser Region finden ein umfangreiches Programmangebot nach einem neuen Suchlauf am DAB+ Radio. Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendenetz im Kanal 11 D damit auf 57 Standorte. Über dieses Netz können bereits 91,1 Prozent der Menschen in Bayern das digitale BR-Programmpaket innerhalb von Gebäuden (indoor) empfangen. Mobil, im Auto sowie im Freien (outdoor), sind es 97,5 Prozent.

