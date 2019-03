Arabella Kult ist gestartet

[München] Der erfolgreichste Lokalsender Bayerns – Radio Arabella – hat Anfang März sein neues Programm „Radio Arabella Kult“ auf DAB+ gestartet. Das Motto von Arabella Kult- „Bayerns Musiksender“ – ist Programm. Die thematische Ausrichtung liegt auf Bayern. Radio Arabella Kult spiegelt redaktionell das Leben in den Regionen mit all seinen Facetten wider. Der neue Sender aus der Radio Arabella-Senderfamilie ist aktuell über DAB+ in den Lokalnetzen München, Nürnberg, Augsburg und Ingolstadt zu empfangen. Hinzu kommt in Kürze das Regionalnetz Allgäu sowie im Laufe des Jahres das Regionalnetz Voralpenland. Zum Empfang ist ggf. ein Sendersuchlauf am Radiogerät notwendig.

