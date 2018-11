mabb veröffentlicht Länderbericht zur audiovisuellen Mediennutzung

[Berlin] Im Rahmen der zweiten Ausgabe der Berliner Mediendiskurse hat die mabb den Länderbericht des Digitalisierungsberichts und des Online-Audio-Monitors vorgestellt. Das lineare Radio wird in Berlin weiterhin am meisten über UKW genutzt. 67 Prozent der Befragten in Berlin bevorzugen für den Empfang den analogen Standard. Das Internet ist für elf Prozent der Berliner Bevölkerung der meistgenutzte Radio-Empfangsweg, DAB+ liegt mit sechs Prozent an dritter Stelle. Das DAB+-Programmangebot umfasst in Berlin aktuell fast 60 Sender. 17 Prozent der Berliner Haushalte verfügen über mindestens ein DAB+-Gerät. Alle digitalen Empfangsmöglichkeiten (DAB+, Webradio, Digitales Kabel, SAT) berücksichtigt, nutzen bereits 58 Prozent der Berliner Bevölkerung mindestens einen digitalen Empfangsweg für Radio.

zur Pressemeldung