Neues Kinder-Medienangebot MDR TWEENS exklusiv auf DAB+

[Leipzig] MDR TWEENS – das neue Medienangebot für alle Schlauberger, Sprücheklopfer, Bücherwürmer und Hausaufgabenerlediger zwischen acht und 13 Jahren – ist am Montag, 3. Dezember 2018, auf Sendung gegangen. Der neue Radiochannel ist über DAB+ und im Stream auf mdr-tweens.de empfangbar. „MDR TWEENS kommt cool und clever daher“, macht Nathalie Wappler Hagen, Programmdirektorin des MDR in Halle auf den neuen Radiochannel neugierig und verspricht: „Unser Claim ‚Wir funken dazwischen!‘ ist Auftrag und Programm zugleich.“ Dafür stehe auch die frische und freche Sprache rund um die Logo-Welt von MDR TWEENS. Der Name TWEENS leitet sich dabei vom englischen „between“ (dazwischen) ab und bezeichnet Kinder, „die zwischen zwei Phasen des Lebens stehen – also zwischen Kindheit und Jugend“, so Wappler Hagen weiter. Deshalb sei es auch konsequent, dass MDR TWEENS bei den Jungen Angeboten des MDR angesiedelt ist. Man wolle vor allem die 8- bis einschließlich 13-Jährigen erreichen. „Mit MDR TWEENS bekommen die Kinder im Sendegebiet des MDR erstmals ein ganztägiges Radioprogramm mit viel Musik, jeder Menge Informationen und Wissenswertem aus ihrer Lebenswelt und der Möglichkeit, selbst mitzureden. Dass MDR TWEENS neben MDR KLASSIK und MDR SCHLAGERWELT als weiteres exklusives DAB+ Angebot des MDR an den Start geht, unterstreicht die strategische Bedeutung des digitalen terrestrischen Hörfunks für unser Medienhaus“, betont Karola Wille, Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks.

zur Pressemeldung