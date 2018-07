Neue DAB+ Sendeanlage in Altenstadt an der Waldnaab

[München] Der Bayerische Rundfunk nimmt am 13. Juli eine weitere DAB+ Sendeanlage bei Altenstadt an der Waldnaab (Oberpfalz) für das bayernweite Sendernetz in Betrieb. Nach einem Suchlauf am DAB+ Radio sind in Altenstadt a.d. Waldnaab,, Neustadt a.d. Waldnaab sowie in Weiden die digitalen BR-Programme und eine private Radiostation künftig nicht nur im Freien, sondern auch in Innenräumen auf Kanal 11 D empfangbar. Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendernetz damit auf 51 Standorte. Über dieses Netz können nunmehr 89,8 Prozent der Menschen in Bayern das digitale BR-Programmpaket innerhalb von Gebäuden (indoor) empfangen. Mobil im Auto sowie im Freien (outdoor) sind es 97,3 Prozent. Entlang der Autobahnen liegt die Versorgung sogar bei 99 Prozent.

