Ausschreibung von DAB+ Übertragungskapazität in Niederbayern und Oberpfalz

[München] Für Mitte 2018 ist geplant, die lokalen/regionalen Hörfunkprogramme in Niederbayern und in der Oberpfalz über regionale DAB-Netze simulcast zu verbreiten. Zu diesem Zweck wird der Bayerische Rundfunk das aktuelle DAB-Netz Niederbayern-Oberpfalz 12D in die DAB-Netze Niederbayern 7D und Oberpfalz 12D aufteilen. Die geplante Netztrennung wurde mittlerweile auf Dienstag, den 3. Juli 2018, terminiert. In beiden Netzen sollen je 6 Plätze für lokale Programme zur Verfügung stehen. Ab dem 3. Juli 2018 werden in den Netzen Niederbayern bzw. Oberpfalz 5 bzw. 4 lokale UKW-Hörfunkprogramme simulcast über DAB+ verbreitet. Im DAB-Netz Niederbayern 7D steht noch eine Kapazität und in der Oberpfalz stehen zwei DAB+-Kapazitäten (je 54 CU (72 kbit/s) zur Verfügung. Die Ausschreibung hierzu wurde nun durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien ausgeschrieben. Die Ausschreibungsfrist endet am 21.03.2018.

zur Ausschreibung für Niederbayern

zur Ausschreibung für Oberpfalz