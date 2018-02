Weiterer Schritt für DAB+ in Bayern: Simulcast-Verbreitung im Raum Augsburg

[München] Hitradio RT1 Nordschwaben kann sein Programm noch im ersten Halbjahr 2018 neben UKW auch digital ausstrahlen. Die entsprechenden Kapazitäten im lokalen DAB+-Versorgungsgebiet Augsburg hat der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) in seiner heutigen Sitzung zugewiesen. In Nordschwaben entsteht gerade die neue DAB+-Sendeanlage Hühnerberg, die zusammen mit der Sendeanlage in Augsburg eine Versorgung für die kreisfreie Stadt Augsburg und die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen an der Donau und Donau-Ries sicherstellen wird. Nach Inbetriebnahme der Anlage, die für das zweite Quartal 2018 geplant ist, werden etwa 96 Prozent der 890.000 Einwohner dieser Landkreise unterwegs und mobil mit den DAB+-Programmen aus der Region versorgt.

zur Pressemeldung