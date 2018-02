Radio Galaxy jetzt auch in München und Augsburg

[München] Das Jugendradioprogramm Radio Galaxy ist seit heute auch in den lokalen DAB+ Netzen München (Kanal 11C) und Augsburg (Kanal 9C) auf Sendung. Den entsprechenden Beschluss fasste der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien in seiner Sitzung am 5. Oktober 2017. Das bis letztes Jahr im landesweiten DAB-Netz Bayern (Kanal 10D) verbreitete Programm ist inzwischen mit regionalen Ablegern in Ingolstadt, Unterfranken, Mittelfranken und Oberfranken on air. Weitere Regionen sind in Vorbereitung.

