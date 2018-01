Nur noch digitalen Kabelempfang in der Region Landshut/Dingolfing

[München] 2018 ist das Jahr des Digitalumstiegs in allen bayerischen Kabelnetzen. Der Startschuss dazu fällt am 9. Januar in der Pilotregion Landshut und Dingolfing: Kabelnetzbetreiber Vodafone wird in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar das analoge Programmangebot abschalten, so dass die Kabelkunden nur noch TV- und Radioprogramme in digitaler Qualität empfangen können. Dafür ist entweder ein separater Digitalreceiver notwendig oder ein neuerer Flachbildfernseher, in den bereits ein so genannter DVB-C-Empfänger eingebaut ist. Außerdem werden die Senderfrequenzen neu sortiert. Gegebenenfalls muss ein Sendersuchlauf für Radio- und TV-Programme gestartet werden. Auch beim Radioempfang wird sich einiges ändern: Wer bisher Radios oder Stereoanlagen direkt an die Kabeldose angeschlossen hatte, braucht nun einen Digital-Receiver, also einen separaten oder im Fernseher eingebauten DVB-C-Empfänger. Was Zuschauer und Radiohörer in der Pilotregion und später auch in den anderen Vodafone-Kabelnetzen in Bayern beachten müssen, darüber informiert der Netzbetreiber unter www.vodafone.de/digitalezukunft und telefonisch (Hotline: 0800 664 87 87).

