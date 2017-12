Lokalradios in Niederbayern und Oberpfalz über DAB+

[München] Ab Mitte 2018 sollen auch die lokalen Hörfunkprogramme in Nieder­bayern und Oberpfalz simulcast über UKW und DAB+ verbreitet werden. Die Grundlage dafür hat der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) mit der Zuweisung von Kapazitäten in den jeweiligen regionalen DAB-Netzen an die UKW-Lokalprogramme in Niederbayern und Oberpfalz geschaffen. Dabei handelt es sich im lokalen DAB-Versorgungsgebiet Niederbayern (Block 7D) um die Hörfunkprogramme Radio Trausnitz, Radio AWN, unser Radio Passau/Deggendorf, Radio Galaxy Landshut und Radio Galaxy Passau/Deggendorf. Im lokalen DAB-Versorgungsgebiet Oberpfalz (Block 12D) können die Programme Radio Charivari Regensburg, gong fm, Radio Ramasuri und Radio Galaxy Amberg/Weiden ab Mitte 2018 über DAB+ verbreitet werden. Die Dauer der Simulcast-Verbreitung richtet sich jeweils nach dem Ablauf der UKW-Kapazitätszuweisungen. Um die Planungen für Niederbayern und Oberpfalz umsetzen zu können, wird der Bayerische Rundfunk das aktuelle DAB-Netz Niederbayern-Oberpfalz 12D in die beiden DAB-Netze Niederbayern (7D) und Oberpfalz (12D) aufteilen. Diese Netztrennung soll am 3. Juli 2018 erfolgen.

