NDR Radioprogramme in der Region Güstrow über DAB+

[Hamburg] Radiohörer in Güstrow bekommen ihre NDR-Programme nun in noch besserer Qualität. Am Donnerstag, 7. Dezember, wurde am Senderstandort Güstrow ein neuer Sender für DAB+ in Betrieb genommen. Damit sind die NDR-Hörfunkprogramme über Antenne auch im modernen Digitalradio (DAB+) auf Kanal 11 B (218,640 MHz) zu empfangen. Aufgrund abschließender Arbeiten am Senderstandort wird allerdings noch bis voraussichtlich Februar 2018 mit verminderter Leistung gesendet. Zum Programmangebot des DAB+ Senders gehören die über UKW ausgestrahlten NDR Angebote wie NDR 1 Radio MV, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Zusätzlich sind exklusiv im Digitalradio NDR Blue, NDR Plus und NDR Info Spezial zu hören.

