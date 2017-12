SWR setzt Sendernetzausbau fort

[Stuttgart] Am 04.12.2017 hat der SWR den DAB-Sender am Senderstandort „Grünten“ auf Kanal 8A in Betrieb genommen. Damit verbessert sich der digital-terrestrische Empfang im württembergischen Allgäu sowie in Teilen der Region Bodensee-Oberschwaben. Um die ausgestrahlten Digitalradio Programme über diesen neuen Kanal empfangen zu können, sollte ein Sendersuchlauf durchgeführt werden. Der SWR plant in 2018 den weiteren DAB+ Sendernetzausbau am Senderstandort Brandenkopf. Weitere Senderstandorte sind in Planung.

